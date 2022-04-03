Киев, , 00:36 — REGNUM Два офицера Генерального директората внешней безопасности Франции погибли при крушении вертолета под Мариуполем, сообщают французские СМИ со ссылкой на Donbass insider.

Вертолет Bob Adams

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

По данным источника, два вертолета были сбиты. На одном из них находилось не менее 17 человек, из которых 15 погибли, а двое получили ранения.

Сообщается также, что один из сбитых вертолетов разбился в море, а второй — в районе поселка Рыбацкое, где были обнаружены двое выживших.

Читайте ранее в этом сюжете: ВС РФ информируют иностранные суда о морском гуманитарном коридоре