Лондон, , 00:02 — REGNUM Великобритания передаст новую партию военной помощи Украине в ближайшее время. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник в правительстве.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

По данным источников, британская сторона планирует поставить Украине средства контрбатарейной борьбы, барражирующие снаряды и противокорабельные ракеты Harpoon.

Отмечается, что премьер-министр Британии Борис Джонсон рассчитывает, что при помощи такого вооружения Киев сможет удержать контроль над Одессой.

Как передавало ИА REGNUM, о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, объявил президент России Владимир Путин 24 февраля. Целью операции, отметил российский лидер, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.