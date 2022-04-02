Москва, , 23:55 — REGNUM Вооруженные силы РФ информируют экипажи иностранных судов о порядке функционирования морского гуманитарного коридора по УКВ-радиосвязи на 14-м и 16-м международных каналах, сообщил ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева.

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Информация передаётся каждые 15 минут на русском и английском языках.

Гуманитарный коридор в юго-западном направлении от территориального моря Украины открывается ВС РФ ежедневно и действует с 08:00 до 19:00 по московскому времени.

Мизинцев также заявил, что более 60 иностранных судов остаются заблокированными в украинских портах из-за угроз обстрела и взрыва мин.