Москва, , 23:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков открыто признал, что пользуется VPN-сервисами, чтобы обходить блокировки Роскомнадзора. Об этом Песков сообщил в интервью белорусскому телеканалу «Беларусь 24» сегодня, 2 апреля.

Песков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ходе интервью речь зашла о том, что Россия и Белоруссия, как и подавляющее большинство стран, столкнулись с абсолютной монополией западных интернет-гигантов, которые являются площадкой для социальных сетей, мессенджеров и так далее.

«И все мы частично пользуемся до сих пор в той или иной степени услугами этих компаний», — сказал Песков.

Когда Песков это сказал, белорусская журналистка уточнила у пресс-секретаря президента России, установил ли он сервисы VPN, которые позволяют обходить блокировки западных интернет-сервисов, установленные Роскомнадзором.

Песков ответил утвердительно.

«Да, конечно. Ну, а почему нет? Это не запрещено», — сказал пресс-секретарь президента России.