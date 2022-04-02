2 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций, прошедший на этот раз в формате видеоконференцсвязи.

Елизавета Коробова, , 23:58 — REGNUM Заявление главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского о том, что переговоры с Украиной продолжаются по видеоконференцсвязи, а позиции России по вопросу Крыма и Донбасса остаются неизменны, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 2 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Украина и Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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»Мне вот интересно: Мединский попросил украинскую сторону, чтобы ВСУ не бомбили Белгород, или только выразил надежду, что нацисты откажутся от обстрелов мирных российских городов?» — написал Антон Ф.

Многие пользователи просто не могут найти для себя разумного объяснения, зачем российские чиновники из кожи вон лезут, чтобы о чём-то договориться с представителями неонацистской украинской власти.

«Зачем договариваться с ублюдками, которые слово своё не держат? Зачем тогда пацаны жизнь свою отдают, если такие, как Мединский, уже готовы договоры с укрорейхом подписывать? Наш минимум был такой — капитуляция! Какие ещё переговоры? О чём говорить?» — удивляется Дмитрий К.

«О чём с ними разговаривать? Эти делегаты от Украины ни разу ничего не сделали из того, что обещали. Их расстрелять мало. Подумайте о тех погибших наших ребятах, которых запытали до смерти. Вы как можете этим отродьям вообще руки пожимать?!» — ужасается Лора Т.

Переговоры между Россией и Украиной. 2022 Цитата из видео «Делегации России и Украины начали второй раунд переговоров» на YouTube

Некоторые комментаторы отмечают, что разумным решением было бы просто отозвать российскую делегацию с этих переговоров и настоятельно запретить Мединскому предпринимать попытки о чём-то договориться с властью враждебного России государства.

«Какая к чёрту видеосвязь? Украина разбомбила в Белгороде нефтехранилище и типографию! Переговоры с нацистами надо запретить! На высшем уровне», — пишет Наталья К.

«Переговоры надо заканчивать. Если они ещё будут длиться, смертей от бандеровских рук будет вдвое больше. Пора прекращать эти танцы на костях. Нам нужно освободить Украину от нацизма. Раз и навсегда!» — указывает Екатерина Л.

Часть людей полагает, что фигуру Мединского лучше вовсе вывести за черту информационного поля России, чтобы лишний раз не тревожить и без того перегретое российское общество.

«Мединского лучше не показывать лишний раз. Всем спокойнее будет», — считает Don G.

Владимир Мединский Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что российским гражданам стоит довериться действиям высшего руководства России, которое по какой-то необходимости продолжает отправлять Мединского на эти злосчастные переговоры.

«У меня складывается впечатление, что Путин специально отправил на переговоры вафлю. Чтобы толку было ноль. Если бы это были важные переговоры, там был бы Лавров, как минимум, или равный ему по весу политик. А так, для картинки, отправили кого попало, только для картинки с прицелом на Европу и в целом на Запад. Не могут такие люди быть представителями российской державы», — поделился своим мнением Николай Л.

Напомним, 1 апреля глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский написал в своём Telegram-канале о том, что переговоры с Украиной продолжаются по видеоконференцсвязи. Он также отметил, что позиции России по вопросу Крыма и Донбасса остаются неизменны.