Москва, , 23:23 — REGNUM По фактам обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) возбуждено еще два дела. Об этом сообщает 2 апреля Следственный комитет (СК) России.

Эмблема СК РФ

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«По фактам очередных массированных обстрелов возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса России (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)», — говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, военнослужащие ВСУ в период с 1 по 2 апреля произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Енакиево, Мариуполь и населенный пункт Александровка Марьинского района ДНР. В этот же период при аналогичных обстоятельствах были обстреляны территории ЛНР: населенный пункт Донецкий Кировского района и город Первомайск.

Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отмечалось, что из-за обстрела посёлка Александровка в ДНР со стороны ВСУ пострадал мирный житель.