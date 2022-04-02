Москва, 2 апреля, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Российский видеохостинг Rutube будет привлекать новое финансирование и развиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Туда будут вложены деньги, он будет еще более удобный. В апреле они делают обновление, будет следующий шаг к совершенствованию», — заявил Песков в интервью каналу «Беларусь 24».

Он также добавил, что с развитием видеохостинга будет востребовано партнёрство со специалистами из Белоруссии. Перебои в работе сервиса Песков связал с резко возросшей нагрузкой и переходом пользователей с заблокированных иностранных сайтов во «ВКонтакте», Telegram и Rutube.