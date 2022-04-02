Москва, , 23:05 — REGNUM Вокруг России и Белоруссии создана целая сеть биологических лабораторий. Об этом сегодня, 2 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По словам Пескова, у России есть точные данные, что в рамках военной программы, финансируемой Пентагоном, вокруг Российской Федерации и Белоруссии создана целая сеть биолабораторий. В этих лабораториях работают с опасными патогенами и разрабатывают новые виды биологического оружия.

Автор «Мы обладаем данными, что в рамках программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас — вокруг России, Белоруссии — создана целая сеть биолабораторий, которая работает не только над чрезвычайно опасными патогенами, микробами, вирусами, но она работает над проектами по изобретению новых видов биологического оружия, которые нацелены против определённых этносов», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России отметил, что власти США пытаются отвлечь внимание общественности от этой темы — жонглируют, уводят разговор в несерьезную плоскость, однако факты говорят сами за себя.

Те доказательства, что представила Россия являются вескими и вызывают крайнее беспокойство, как у РФ, так и у других государств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов представил уже целую серию доказательств того, что США развернули целую сеть военно-биологических лабораторий на территории Украины, в которых проводились эксперементы и нарабатывалось биологическое оружие.