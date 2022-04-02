Москва, 2 апреля 2022, 22:47 — REGNUM Престиж доллара и евро сильно пошатнулся на фоне санкций, и это приводит к тому, что всё больше стран переходят к расчётам в национальных валютах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По мнению Пескова, процесс перехода стран на расчёты в национальных валютах находится в начальной стадии, но остановить его невозможно.
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Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля поставки газа в недружественные страны из России проходят по новой схеме, предполагающей оплату топлива в рублях.