Москва, , 22:47 — REGNUM Престиж доллара и евро сильно пошатнулся на фоне санкций, и это приводит к тому, что всё больше стран переходят к расчётам в национальных валютах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«На фоне этих бандитско-санкционных игр изрядно зашатался престиж доллара и евро», — заявил Песков, отметив, что сильнее пострадал доллар как основная резервная валюта, и это не нравится США.

По мнению Пескова, процесс перехода стран на расчёты в национальных валютах находится в начальной стадии, но остановить его невозможно.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля поставки газа в недружественные страны из России проходят по новой схеме, предполагающей оплату топлива в рублях.

«То есть они будут платить в том же евро, как они платили, но при этом у них уже будет и евро-, и рублевый счет в банке. У нас немного банков, которые остались работать на весь мир. Но, по крайней мере, это уже будет перевод евро в рубли и оплата «Газпрому» в рублях», — прокомментировал Песков.