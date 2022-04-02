Москва, 2 апреля, 2022, 22:32 — ИА Регнум. 18-летний голкипер московского «Локомотива» Даниил Худяков с оценкой 7.81 по версии авторитетного портала WhoScored был признан лучшим игроком матча 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги «Локомотив» — «Спартак» (1:0).

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Даниил Худяков, совершивший четыре спасения, сохранил ворота «железнодорожников» в неприкосновенности, что помогло «Локомотиву» одержать победу и подняться на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Точность передач 18-летнего россиянина составила 74%.

Текущее соглашение Худякова с «Локомотивом» рассчитано до завершения сезона 2023/24 (до 30 июня 2024 года). На данный момент трансферная стоимость российского голкипера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 600 тысяч евро.