Москва, , 22:32 — REGNUM 2 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Спартаком». Московское дерби завершилось со счетом 1:0.

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Единственный мяч на 85-й минуте встречи забил 21-летний французский нападающий «железнодорожников» Вильсон Изидор.

Статистика матча («Локомотив"/ «Спартак»)

Удары 7/7

Удары в створ ¼

Владение 50%/50%

Нарушения 8/11

Угловые 4/7

Составы команд:

«Локомотив»: Худяков, Мампаси, Едвай, Живоглядов, Тикнизян (Рыбус, 74'), Марадишвили, Бека Бека, Бабкин (Петров, 61'), Изидор, Керк, Кухта (Рыбчинский, 90+2').

«Спартак»: Максименко, Кофрие, Литвинов, Джикия (Жиго, 54'), Мозес, Перейра, Зобнин, Хлусевич, Бакаев (Соболев, 65'), Промес, Николсон (Игнатов, 78').

«Локомотив», одержав десятую победу в сезоне и набрав 37 очков, обошел «Локомотив» и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 27-ю очками опустился на десятую позицию.