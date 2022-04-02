Москва, , 22:27 — REGNUM Почти 7 500 тонн гуманитарных грузов доставлено из России на Украину. Об этом 2 апреля сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Гуманитарная помощь Dnmchs.ru

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«Начиная с 2 марта, РФ на Украину уже доставлено 7 489,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 733 гуманитарных акции, в том числе за истекшие сутки — девять в ДНР и ЛНР, в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях», — отметил он.

Мизинцев добавил, что более 22,5 тыс. тонн предметов первой необходимости, лекарственных препаратов и продуктов питания уже подготовлено на пунктах сбора.

Как передавало ИА REGNUM, 1 апреля начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге сообщил, что украинские нацисты, контролирующие Николаевскую область, заминировали шлюзы на реке Южный Буг и угрожают затопить более 10 населённых пунктов.