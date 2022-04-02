2 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter призывы главы лейбористов Кира Стармера раскрыть информацию о том, оштрафованы ли премьер-министр и его жена за нарушение коронавирусных ограничений.

Джейн Спай, , 22:57 — REGNUM Лидер Лейбористской партии Кир Стармер дал интервью на BBC Breakfast, в котором призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его жену Кэрри Джонсон рассказать, был ли им выписан штраф за нарушение коронавирусных ограничений во время вечеринок на Даунинг-стрит.

Борис Джонсон на Даунинг-стрит, 10 (сс) 10 Downing Street

«Я ожидаю от премьер-министра, чтобы он сказал, был ли он оштрафован. У меня нет цели лично атаковать жену премьера, и когда ее «атаковали» несколько месяцев назад, я посчитал своим делом сказать, что считаю это неправильным. Но я думаю, что если жена премьер-министра получила штраф за участие в вечеринках на Даунинг-стрит, когда вся страна соблюдала правила, я считаю, мы имеем право знать. Я не хочу лично ее атаковать, но я считаю, мы имеем право знать», — заявил политик.

Многие пользователи раскритиковали лейбориста, назвав его женоненавистником и отметив, что он противоречит сам себе, когда утверждает, что Джонсоны должны рассказать о своих штрафах.

«Сэр Кир Стармер сказал, что он не будет набрасываться на Кэрри Джонсон, а потом сразу продолжил это делать», — написал @uk_sf_writer.

«Если не можешь победить «пацана», капля женоненавистничества должна сделать чудо», — прокомментировал @SteveParker1971.

В комментариях отметили, что жена Бориса Джонсона такой же простой человек, как и любой другой подданных королевства, поэтому просить ее сообщать о штрафах, которые ей были или не были выписаны — это нарушение.

«Это отвратительно, Кир Стармер. Кэрри Джонсон не входит в правительство, она также не сотрудник правительства. Она — частое лицо, и к ней должно быть такое же отношение, как со всем остальным. Так к чему вся эта спекуляция? Кроме как к самой низкой политике», — объяснил @deGourlay.

Некоторые пользователи считают, что своим заявлением Кир Стармер показал свою слабость и неспособность быть настоящим оппозиционным лидером.

Кир Стармер Rwendland

«Попробуй использовать политику и политический талант, ты, беспринципный игрок», — обратился @jonthegreener.

«У него нет политики и обоснованной критики в адрес правительства, неудивительно, что он и ВВС продолжают играть в скандал с вечеринками», — прокомментировал @uk_sf_writer.

Часть пользователей все же хочет знать, нарушала ли Кэрри Джонсон правила во время локдаунов или нет, потому что от этого зависит отношение населения к ней и к премьер-министру.

«Особенно если она организовала вечеринку в их частной квартире, когда Джонсон был дома. Премьер-министр должен был остановить это. Одно правило для них, и другое для нас», — написала @FightingAnne1.

«Он прав, налогоплательщики платят за ее дом, так что мы имеем право знать, если кто-либо из них получил штраф», — считает @ppjkis.

Некоторые комментаторы напомнили, что во время локдаунов про нарушителей «чуть ли не по новостям рассказывали», так что ничего «особенного» в отношении Кэрри Джонсон не будет, если она сама расскажет о том, был ли ей выписан штраф.

«Конечно, остальные частные лица были названы, причем многие по национальному телевидению», — написала @JulieNHS1.

Среди пользователей есть те, кто считает, что Борис Джонсон должен прокомментировать заявления Кира Стармера в отношении своей жены и «защитить ее честь», напомнив про недавний поступок американского актера Уилла Смита на церемонии «Оскар».

»Может быть Борис должен взять пример с Уилла Смита на следующем заседании по вопросам к премьер-министру в парламенте. Это точно приведет к победе на голосовании», — отметил @joysoftechnolog.

Ряд пользователей считает, что должны быть названы не только Борис Джонсон и его жена, а все политики и другие участники вечеринок на Даунинг-стрит во время локдаунов, которым были выписаны штрафы, чтобы население «знало нарушителей в лицо».

«Они все должны быть названы, они выбрали путь, на котором им платит нация, поэтому у нации есть право голоса», — считает @Marina61Mb.

В комментариях также выразили надежду, что штрафы будут «достойными» и соответствующими статусу правонарушителей.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Штраф должен превышать самый высокий размер, который платится обычными британскими семьями, которые были оштрафованы за нарушение. Мне кажется, что за незаконную свадебную церемонию штраф составлял 10 тысяч фунтов», — напомнил @TaraOCo38612075.

«Я надеюсь, что штрафы будут исчисляться тысячами, как и для других частных лиц, а не по 50 фунтов с каждого», — написал @tonka9754.

Напомним, столичная полиция расследует вечеринки на Даунинг-стрит во время локдаунов на предмет нарушения коронавирусных ограничений. По предварительными данным, будут оштрафованы 20 человек. Представители премьер-министра не сообщили, что Борис Джонсон входит число тех, кому будет выписан штраф.

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