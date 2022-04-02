Ростов-на-Дону, 2 апреля, 2022, 22:04 — ИА Регнум. В рамках общегородского субботника Ростов-на-Дону очистили от 320 тонн мусора. Об этом 2 апреля сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Субботник

«В «генеральной уборке» приняли участие более 5 тыс. человек, 700 организаций, предприятий, управляющих компаний и ТСЖ, было задействовано почти 300 единиц техники», — написал он в телеграм-канале.

В рамках субботника были очищены фасады зданий, опоры освещения, проведена обрезка деревьев в парках и скверах. Работы велись и на придомовых территориях, детских площадках. Особое внимание было уделено кладбищам и местам воинских захоронений.

Месячник чистоты продлится до середины апреля.