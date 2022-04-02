Москва, , 22:04 — REGNUM В случае нападения, Белоруссия может рассчитывать на абсолютную военную поддержку со стороны России. Об этом сегодня, 2 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Беларусь-24».

Песков в ответ на вопрос о том, как будет действовать Москва в случае нападения на Белоруссию, например со стороны военного блока НАТО, напомнил, что Россия и Белоруссия объединены взаимными обязательствами, как в рамках Союзного государства, так и в рамках Организации договора о коллективной безопасности.

В этом случае, совершенно естественно, что нападение на любого члена ОДКБ, а особенно нападение на ближайшего союзника Москвы, «по сути, приравнивается к нападению на Российскую Федерацию», пояснил Песков.

«Поэтому здесь абсолютная взаимная поддержка России и Белоруссии, это является абсолютной константой, и никто не может и не должен подвергать это сомнению», — сказал Песков.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия никак не влияла на Минск в вопросе о внесении изменения Конституции Белоруссии. Москва вообще никогда не вмешивается во внутренние дела других стран.

Напомним, что сегодня, 2 апреля, отмечается День единения народов России и Белоруссии.