Ростов-на-Дону, 2 апреля, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Родители младшеклассников, обучающихся в переполненной школе №75 в микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону, нашли варианты решения дефицита школьных мест. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко 2 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Школа

«Один из вариантов решения вопроса, предложенный самими родителями, — организация учебы детей в коммерческих зданиях микрорайона. Второй — приобретение модульного здания школы №75. В новом учебном году проблемному вопросу обязательно найдём достойное решение», — написал Логвиненко после встречи с родителями школьников.

По его словам, в 2022 году власти приступили к проектированию школы на 1200 мест, двух школьных комплексов на 1600 и 850 мест. Решается вопрос с нехваткой мест в детских садах в густонаселённом микрорайоне.

ИА REGNUM сообщало, что ранее донским чиновникам было поручено найти меры, которые помогут устранить дефицит школьных мест в микрорайоне Суворовский.