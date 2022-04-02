Манчестер, Великобритания, 2 апреля, 2022, 21:57 — ИА Регнум. 27-летний центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Испании по футболу Эмерик Ляпорт побил рекорд Дидье Дрогба и Эдерсона Мораеша по количеству набранных очков в первых ста матчах Английской Премьер-лиги 2021/22.

«Манчестер Сити»

Как сообщает издание Opta, 2 апреля «Манчестер Сити» одержав 82-ю победу с Ляпортом в составе. Таким образом, в составе «горожан» испанский защитник набрал 254 очка в 100 матчах.

В текущем сезоне Эмерик Ляпорт принял участие в 25-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил пять желтых и одну красную карточки.

Защитник сборной Испании выступает за «Манчестер Сити» с 30 января 2018 года после перехода из «Атлетика» из Бильбао за 65 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.