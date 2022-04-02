Луганск, , 21:45 — REGNUM При обстреле населенного пункта Донецкий в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушен дом и четыре хозпостройки. Об этом 2 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдаты ВСУ

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«В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Донецкий разрушен дом и четыре хозпостройки», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что населенный пункт Донецкий в ЛНР обстреляли украинские силовики.