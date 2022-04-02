Манчестер, Великобритания, , 21:44 — REGNUM 2 апреля в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с «Лестер Сити». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Желтые карточки получили Люк Шоу (5'), Уэсли Фофана (16'), Юри Тилеманс (30') и Скотт Мактоминай (49'). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ассистенты главного судьи — Даррен Канн и Йан Хассин.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Харри Магуайр, Рафаэл Варан, Диогу Далот, Люк Шоу (Алекс Теллеш, 46'), Поль Погба (Неманья Матич, 75'), Фред, Скотт Мактоминай (Маркус Рэшфорд, 55'), Энтони Эланга, Джейдон Санчо, Бруну Фернандеш.

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Уэсли Фофана, Джонни Эванс (Амарти Даниэль, 64'), Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Кирнан Дьюсбери-Холл, Нампали Менди (Хамза Чоудури, 90'), Харви Барнс, Джеймс Мэддисон, Келечи Ихеаначо (Патсон Дака, 90').