Элиста, , 21:42 — REGNUM В Калмыкии дан старт фестивалю тюльпанов, который давно стал визитной карточкой степной республики. Праздничные мероприятия будут проходить в течение месяца, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Фестиваль тюльпанов в Калмыкии glava. region08. ru

«Я счастлив, что наша задумка о проведении фестиваля в течение месяца так ярко начала реализовываться. Благодаря этому гости республики могут не спеша познакомиться с нашей культурой и историей, а также насладиться красотой калмыцкой степи весной», — написал он в телеграм-канале.

В течение месяца жители и гости Калмыкии могут попробовать свои силы в стрельбе из лука, покататься на лошадях и верблюдах, принять участие в мастер-классе по калмыцким танца, попробовать национальные блюда и полюбоваться шествием в национальных костюмах.