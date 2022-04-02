Виго, Испания, 2 апреля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. 2 апреля мадридский «Реал» в матче тридцатого тура испанской Примеры сезона 2021/22 одержал минимальную победу над «Сельтой» из Виго со счетом 2:1.

Антон Зайцев Карим Бензема

Оба гола в составе «сливочных» забил 34-летний форвард сборной Франции Карим Бензема (19' пенальти, 70' пенальти). Единственный гол «небесных» забил испанский нападающий Нолито на 52-й минуте встречи после передачи Хавьера Галана.

Статистика матча («Сельта"/ «Реал»)

Удары 10/12

Удары в створ 4/6

Владение 54%/46%

Угловые 9/3

Нарушения 16/12

Составы команд:

«Сельта»: Дитуро, Аиду, Галан, Васкес, Мурильо, Суарес, Бельтран (Мина, 72'), Нолито (Тапиа, 72'), Мендес (Пинеда, 81'), Гальярдо (Серви, 60'), Аспас.

«Реал»: Куртуа, Алаба, Васкес (Карвахаль, 61'), Милитао (Начо, 85'), Менди, Каземиро, Модрич (Вальверде 74'), Кроос (Себальос, 85'), Бензема, Винисус, Асенсио (Родриго, 61').