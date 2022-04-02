Москва, , 21:36 — REGNUM Отношения Российской Федерации и Турецкой Республики совершенно не свободны от разногласий, но в них в них все же преобладает взаимовыгодное партнерство. Об этом сегодня, 2 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь-24».

«С Турцией у нас прекрасные отношения. Они не свободны от разногласий, они не свободны от, скажем так, точек полного непонимания друг друга, но тем не менее в этих отношениях все-таки превалирует партнерство, которое основано на взаимной выгоде», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента России отметил, что Турция, даже будучи членом военного блока НАТО, может позволить себе «роскошь» высказывать Вашингтону свое собственное мнение.

Несмотря на то, что Турция уже давно является членом Североатлантического альянса, эта страна, особенно при президенте Реджетпе Тайипе Эрдогане стала наиболее суверенной из остальных суверенных государств — членов НАТО, считает Песков.

Он пояснил, что выражается это, например, в том, что Турция отказалась поддерживать режим санкций против России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция активно поддерживает Украину и не признает возвращение Крыма в состав России. Кроме того, Турция активно снабжает Украину оружием, в частности ударными беспилотными летательными аппаратами «Байрактар». Турция более чем активно поддерживала Азербайджан во время Карабахской войны 2020 года.