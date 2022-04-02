Дортмунд, Германия, 2 апреля, 2022, 21:35 — ИА Регнум. 2 апреля в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия» в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 потерпела разгромное поражение от «Ред Булл Лейпцига» со счетом 1:4.

«Боруссия» (Дортмунд)

Забитыми мячами в составе «быков» отметились Конрад Лаймер (21' Кристофер Нкунку, 30'), Кристофер Нкунку (58' Конрад Лаймер) и Дани Ольмо (Кристофер Нкунку, 86'). Единственный гол «шмелей» на 84-й минуте забил нападающий сборной Нидерландов Дониэлл Мален после передачи Эмре Джана.

Статистика матча («Боруссия"/ «Ред Булл Лейпциг»)

Удары 10/11

Удары в створ 2/5

Владение 61%/39%

Угловые 7/5

Нарушения 7/10

Составы команд:

«Боруссия»: Кобель, Хуммельс, Джан, Аканджи, Геррейру, Витсель (Дауд, 61'), Вульф (Мален, 61'), Азар (Рейна, 74'), Ройс (Брандт, 74'), Беллингем, Холанд.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Симакан (Хальштенберг, 78'), Орбан, Гвардиол, Анхелиньо, Мукиэле (Клостерманн, 68'), Лаймер, Кампль (Форсберг, 68'), Ольмо (Новоа, 89'), Нкунку, Силва (Шобослаи, 78').

«РБ Лейпциг», одержав четырнадцатую победу в сезоне и набрав 48 очков, обошел «Фрайбург» и поднялся на четвертую позицию. «Боруссия» с 57-ю очками осталась на второй строчке.