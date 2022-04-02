Минск, 2 апреля, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире белорусского назвал Украину очень сложной страной для России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По мнению Пескова, Украина не является дружественной страной ни России, ни Белоруссии.

«Украина — очень сложная страна, очень сложная для нас. Она в своем состоянии нынешнем страна враждебная для нас», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Украина внесла в Конституцию намерение вступить в НАТО и запретила русскоговорящие и российские СМИ.