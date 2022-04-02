Песков: Украина враждебна России
Минск, 2 апреля, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире белорусского назвал Украину очень сложной страной для России.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
По мнению Пескова, Украина не является дружественной страной ни России, ни Белоруссии.
«Украина — очень сложная страна, очень сложная для нас. Она в своем состоянии нынешнем страна враждебная для нас», — заявил Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что Украина внесла в Конституцию намерение вступить в НАТО и запретила русскоговорящие и российские СМИ.