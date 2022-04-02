Белокалитвинский район, Ростовская область, 2 апреля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. В Ростовской области 49-летняя жительница Белокалитвинского района стала жертвой телефонного мошенника и лишилась почти 2,1 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 2 апреля.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Потерпевшая рассказала, что ответила на звонок с неизвестного номера. Злоумышленник представился аналитиком одного банков и предложил вложить сбережения в финансовую платформу якобы с целью получения прибыли. Женщина перечислила деньги на счёт, который указал аферист. Затем, попытавшись снять деньги со счёта, поняла, что стала жертвой мошенника.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.