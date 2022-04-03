Москва, , 10:00 — REGNUM Более 70% своего дохода за 2021 год спикер Госдумы Вячеслав Володин направил на благотворительность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля сообщил источник в окружении Володина.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Общая сумма пожертвований в 2021 году составила 45,7 млн рублей (70,3% от дохода), рассказал собеседник агентства.

Отметим, что Володин около 20 лет ежегодно направляет часть своих доходов на благотворительность, а также на оказание адресной помощи.

В 1999 году Володин принимал участие в создании бизнес-структур и до 2007 года был их акционером, а в 2007 году он вышел из состава акционеров, продав акции. Сегодня большую часть его доходов составляет прибыль по вкладам, часть которой он тратит на благотворительность.

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В 2021 году Володин оказал помощь подшефным лицеям-интернатам для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот в размере 24 млн 900 тыс. рублей. Средства были направлены, в том числе, на приобретение школьной формы, материальную помощь учителям и техническому персоналу, на строительство дома для учителей и строительство пристройки к детскому саду, благоустройство пришкольной территории.

Также средства в размере 500 тыс. рублей были направлены на завершение ранее инициированного им благотворительного проекта по строительству домов для врачей и среднего медицинского персонала скорой медицинской помощи. В настоящее время построены жилые дома на 56 квартир, в которых уже получили служебное жилье молодые врачи и средний медицинский персонал скорой помощи.

В 2021 году Володин продолжил оказывать помощь домам престарелых, на эти цели направлено 2 млн 215 тыс. рублей.

Также была оказана благотворительная помощь в размере 2 млн 965 тыс. рублей на улучшение материальной базы школ, детских садов. Благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» Володин пожертвовал 2 млн рублей.

Благотворительные средства в размере 2 млн рублей были направлены на приобретение самолета ЯК-42Д. Его установили в городе Саратове. Отметим, что это последний из оставшихся самолетов на территории области, который был выпущен на Саратовском авиационном заводе.

Также в 2021 году Володин оказал адресную помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в размере 2 млн 620 тыс. рублей.

Кроме этого, Володин оказал помощь монастырям Москвы, Саратовской и Смоленской областей в размере 7,5 млн рублей.

Приют для бездомных животных в Саратовской области получил помощь в размере 1 млн рублей.

Володин неоднократно подчеркивал, что за границей ни у него, ни у его семьи счетов и имущества никогда не было и нет.

Депутаты Госдумы до 1 апреля сдают декларации о доходах и имуществе.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин более половины своих доходов за 2020 год направил на благотворительность, общая сумма пожертвований составила 46,48 млн рублей. В целом, согласно декларации, за 2020 год он заработал 84 млн рублей, что почти на 20 млн рублей меньше, чем было задекларировано им годом ранее.

За 2019 год Володин задекларировал доход в размере 100,2 млн рублей, при этом он направил 45,635 млн рублей на благотворительность.

Доход спикера Госдумы за 2018 год составил порядка 71,7 млн рублей, из них 38,85 млн рублей он направил на благотворительность и оказание адресной помощи.

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