Ростов-на-Дону, 2 апреля, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Проигрыш футбольного клуба «Ростов» в матче с «Нижним Новгородом» (1:2) во многом связан с недостатком опыта и мастерства молодых игроков. На этой обратил внимание главный тренер донской команды Валерий Карпин.

Fc-rostov.ru Валерий Карпин

«Нужно больше работать. Не мытьем, так катаньем. <…> Мне показалось, что во втором тайме бежали более агрессивно. Другое дело, что в первом тайме иногда было пространство, куда бежать, во втором тайме «Нижний Новгород» оборонялся у своей штрафной, бежать было некуда. Возможно, сверху казалось по-другому. Сложно играть против команды, которая все время обороняется, но с точки зрения физики, мне кажется, всё великолепно», — сказал Карпин.

ИА REGNUM отмечает, что единственный мяч «Ростова» на 25-й минуте встречи забил 20-летний арендованный из «Зенита» полузащитник Кирилл Щетинин после передачи Дмитрия Полоза. Забитыми мячами в составе гостей отметились Ричи Эннин и Дмитрий Стоцкий.