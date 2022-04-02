Москва, , 21:13 — REGNUM 26-летний российский теннисит и вторая ракетка мира Даниил Медведев в своем официальном Twitter-аккаунте заявил, что пропустит от одного до двух месяцев из-за операции по удалению грыжи.

Даниил Медведев Carine06

Также российский теннисит сообщил, что последние месяцы выступал с грыжей, поэтому вместе со своей командой было принято решение о проведении операции.

То, что Медведев может пропустить 1−2 месяца, означает, что спортсмен рискует пропустить главный грунтовый турнир года — «Ролан Гаррос», который начнется 22 мая. В случае пропуска турнира Медведев к середине июня рискует потерять в рейтинге 790 очков.