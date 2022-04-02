Москва, , 21:06 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации показало кадры высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по штабу обороны в Харькове. Видеозапись распространила пресс-служба Минобороны РФ сегодня, 2 апреля.

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На видеозаписи виден непосредственный момент удара по штабу обороны в Харькове.

В ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в четверг, 31 марта, высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по штабу обороны в городе Харьков, подтверждено уничтожение более 100 националистов и наемников из западных стран.

Напомним, что основное назначение ракетных комплексов «Искандер» — уничтожение системПВОи ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.