Москва, 2 апреля 2022, 21:01 — REGNUM Демилитаризация Украины «идёт полным ходом». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на канале «Беларусь 1».
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«Демилитаризация (Украины) действительно идёт полным ходом, — сказал он. — Военный потенциал, инфраструктура (Украины) во многом разрушена в ходе спецоперации».
Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, отметил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.