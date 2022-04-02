Турин, Италия, , 20:44 — REGNUM Завтра, 3 апреля, в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» «Ювентус» в матче 31-го тура итальянской Серии А 2021/22 встретится с миланским «Интером». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

После тридцати сыгранных туров «Ювентус», одержав семнадцать побед и набрав 59 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Интер», имея матч в запасе, с 60-ю очками располагается одной строчкой выше.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. Ассистенты главного судьи — Сержио Рангетти и Мауро Вивенци. Резервный арбитр — Давиде Герзини.

В последний раз «Ювентус» обыгрывал «Интер» 15 мая 2021 года в матче 37-го тура Серии А 2020/21. Тот матч завершился со счетом 3:2. Забитыми мячами в составе «старой синьоры» отметились Криштиану Роналду (24') и Хуан Куадрадо (45+3', 88' пенальти).