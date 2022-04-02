Минск, , 20:43 — REGNUM Белоруссия уже в текущем 2022 году будет рассчитываться с Россией за нефть и газ в российских рублях. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил глава правительства Белоруссии Роман Головченко.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы перешли на расчеты в рублях за энергоносители. Это очень важно, это то, чего мы добивались очень долго, — отвязка расчетов от доллара, теперь мы будем работать в российском рубле», — заявил Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1».

При этом Головченко подчеркнул, что Минск делает это вовсе не потому, что Россия сейчас потребовала от Запада оплачивать поставки своих энергоносителей в рублях. Головченко сказал, что требования России абсолютно справедливы, а что касается Белоруссии. то ей просто выгодно покупать российские энергоносители за российские рубли.

Кроме того, Головченко отметил, что Москва и Минск благодаря подписанным отраслевым союзным программам существенно продвинулись вперед к выходу на единый порядок ценообразования на энергоносители для субъектов хозяйствованияБелоруссиии России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 апреля, отмечается День единения народов России и Белоруссии.