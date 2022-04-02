Барселона, Испания, , 20:40 — REGNUM 3 апреля каталонская «Барселона» в центральном матче 30-го тура испанской Примеры сезона 2021/22 сыграет с «Севильей». Встреча пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Стадион «Камп Ноу». Барселона Mutari

На данный момент «Севилья» с пятнадцатью победами, двумя поражениями и 57-ю набранными очками занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона», набрав 54 очка, идет строчкой ниже.

Последний матч «Барселоны» с «Севильей», проходивший 21 декабря, завершился со счетом 1:1. Единственный мяч в составе «сине-гранатовых» на 45-й минуте встречи забил защитник сборной Уругвая Рональд Араухо после передачи Усмана Дембеле. Гол «Севильи» забил Алехандро Гомес (32' Иван Ракитич).