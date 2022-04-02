Сочи, Краснодарский край, , 20:34 — REGNUM Завтра, 3 апреля, в Сочи на стадионе «Фишт» футбольный клуб «Сочи» в матче 23-го тура чемпионата России встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

ЗЕНИТ-СОЧИ Андрей Пронин © ИА REGNUM

На матч назначена бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ассистенты главного судьи — Валентин Мурашов и Алексей Воронцов. Резервный арбитр — Владимир Сельдяков.

Последний матч «Сочи» с «Зенитом» завершился минимальным поражением «сине-бело-голубых» со счетом 1:2. Забитыми мячами отметились Артем Дзюба (45' Малком), Матео Кассьерра (67') и Сергей Терехов (71' Артур Юсупов).

На данный момент «Зенит», одержав четырнадцать побед в двадцати двух мачтах и набрав сорок восемь очков, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с тридцатью восемью очками идет тремя строчками ниже.