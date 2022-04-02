Москва, , 20:34 — REGNUM Фигурантам уголовных дел из числа высокопоставленных военных вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к гибели населения Луганской и Донецкой Народных Республик, заочно предъявлены обвинения в геноциде русскоязычного населения. Об этом 2 апреля сообщается на сайте Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

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«На основе собранных доказательств заочно предъявлены обвинения фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса, — говорится в сообщении. — Так, … 22 лицам (высокопоставленным военным ВСУ) заочно предъявлены обвинения в геноциде гражданского русскоязычного населения (ст. 357 Уголовного кодекса России)».

Отмечается, что занимавшие руководящие должности украинские военные отдавали приказы, а другие ими руководствовались с целью полного уничтожения национальной группы русскоязычных граждан, проживающих на территории ЛНР и ДНР.