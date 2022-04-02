Уилмингтон, США, , 20:30 — REGNUM Президент США Джо Байден и его супруга 2 апреля приняли участие в церемонии принятия на вооружение атомной подводной лодки Delaware, сообщил ТАСС. Мероприятие прошло в порту Уилмингтона.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

На строительство подводной лодки Delaware (SSN 791) типа Virginia с ракетно-торпедным вооружением ушло почти три миллиарда долларов США. Байден поблагодарил всех участников строительства.

Атомная подлодка была спущена на воду в 2018 году. Церемония принятия на вооружение была изначально запланирована на 2020 год, но отложена из-за пандемии коронавируса.