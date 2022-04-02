Москва, , 20:29 — REGNUM Завтра, 3 апреля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА в матче 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22 примет «Урал» из Екатеринбурга. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ФК ЦСКА

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Ассистенты главного судьи — Рустам Мухтаров и Наиль Сейфетдинов.

На данный момент ЦСКА с тринадцатью победами и 42-мя набранными очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От первого места, которое занимает санкт-петербургский «Зенит», «красно-синих» отделяет шесть очков.

В последний раз «Урал» и ЦСКА играли между собой 17 октября в матче 11-го тура чемпионата России. Тот матч завершился минимальной победой «красно-синих» со счетом 1:0. Единственный мяч на 52-й минуте встречи забил 24-летний вингер сборной Нигерии Чидера Эджуке.