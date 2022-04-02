Подольск, Московская область, 2 апреля, 2022, 20:17 — ИА Регнум. В подмосковном Подольске загорелся склад пластиковых окон. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщают экстренные службы Московской области.

ИА REGNUM Пожар

Сообщается, что в 18:03 поступила информация о пожаре на складе пластиковых окон, расположенном в Подольске. Огонь распространился на площади 4000 квадратных метров.

На месте происшествия работают пожрано-спасательные бригады. Пламя было локализовано на площади 4 тысячи квадратных метров.

Причины пожара устанавливаются.