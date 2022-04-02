Доха, , 20:17 — REGNUM 2 апреля Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала календарь матчей чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

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Чемпионат мира стартует 21 ноября. В матче-открытии между собой сыграют не хозяева, сборная Катара, а команды Нидерландов и Сенегала. Игры группового этапа пройдут в период с 21 ноября по 2 декабря. Плей-офф начнется 3 декабря, а финальный матч состоится 18 декабря.

На данный момент на финальную часть турнира квалифицировались 29 команд из 32. Вакантными остались еще 3 места, которые будут распределены по итогам стыковых матчей.

На чемпионате мира 2022 года примут участие сборные Катара, Германии, Дании, Бразилии, Франции, Бельгии, Хорватии, Испании, Сербии, Англии, Швейцарии, Нидерландов, Аргентины, Ирана, Республики Кореи, Японии, Саудовской Аравии, Уругвая, Эквадора, Канады, Ганы, Сенегала, Португалии, Польши, Туниса, Марокко, Камеруна, США и Мексики.