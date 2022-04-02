Москва, , 20:09 — REGNUM Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков отказался от идеи подписания 31-летнего российского флангового полузащитника Дениса Черышева, выступающего за испанскую «Валенсию». Об этом сообщило издание «Чемпионат».

Денис Черышев Aleksandr Veprev

Ранее отец Дениса Черышева Дмитрий Черышев признался, что хотел бы видеть сына в составе московского клуба.

Денис Черышев выступает за «Валенсию» с 1 июля 2019 года после перехода из «Вильярреала» за 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость экс-футболиста сборной России, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Денис Черышев принял участие в четырнадцати матчах за «летучих мышей» во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом и одной результативной передачей.