Москва, 2 апреля 2022, 20:09 — REGNUM Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков отказался от идеи подписания 31-летнего российского флангового полузащитника Дениса Черышева, выступающего за испанскую «Валенсию». Об этом сообщило издание «Чемпионат».
Ранее отец Дениса Черышева Дмитрий Черышев признался, что хотел бы видеть сына в составе московского клуба.
Денис Черышев выступает за «Валенсию» с 1 июля 2019 года после перехода из «Вильярреала» за 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость экс-футболиста сборной России, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.
В текущем сезоне Денис Черышев принял участие в четырнадцати матчах за «летучих мышей» во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом и одной результативной передачей.