Уйское, Челябинская область, 2 апреля, 2022, 20:05 — ИА Регнум. В станице Уйской на территории Челябинской области состоялись соревнования детских казачьих объединений «Юные казачата». Об этом сообщает Оренбургское войсковое казачье общество.

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На мероприятии собрались юные казаки из десяти объединений Уйского района. Соревнования были проведены в поддержку президента России Владимира Путина и Российской армии. Их торжественно открыл атаман станицы Александр Чвало. А затем кадетами, представляющими филиал казачьего кадетского корпуса Верхнеуральского агротехнологического техникума, к обелиску в память о павших героях была возложена зелёная гирлянда.

Представители этого же филиала и победили по результатам соревнований. Лучшим кадетом стал Евгений Титов из этого же корпуса. Отметим, юные челябинцы состязались в общефизической и строевой подготовке: разборке и сборке макета автомата, конкурсе командиров, спортивной эстафете, а также в знании чинов и строевого устава.

Сборы «Юных казачат» проводятся уже 16 лет. За этот период через них прошли уже больше 1200 юношей и девушек. Они обучились основам владения стрелковым оружием, безопасности жизнедеятельности, строя и и многому иному. «Главное, научились дружбе и взаимовыручке, выносливости», — сказал Чвало.