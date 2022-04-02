Лос-Анджелес, США, , 20:04 — REGNUM 53-летний американский киноактер Норман Ридус, исполнивший роль Дерила Диксона в сериале «Ходячие мертвецы», объявил о завершении съемок последнего эпизода одиннадцатого сезона сериала.

Зомби Цитата из тс Ходячие мертвецы. 2010. США

«Вот и все. 11 сезонов, 12 лет. Никогда не был так подавлен, и это разрывает изнутри. Спасибо всем, кто был вместе с нами в этом приключении, и какое же все-таки это было приключение», — написал актер на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее сообщалось, что по вселенной «Ходячих мертвецов» готовятся спин-оффы о Кэрол Пелетье и Дэриле Диксоне, Мэгги Ри и Нигане Смите. Также в разработке находятся несколько полнометражных фильмов, которые расскажут о дальнейшей судьбе главного героя сериала Рика Граймса.