Донецк, , 20:03 — REGNUM Украинские силовики обстреляли районы семи населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Под обстрелы попали районы семи населённых пунктов Республики, — говорится в сообщении. — В результате украинской агрессии трое мирных жителей получили ранения».

Отмечается, что в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены пять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.

Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли высокоточный удар «Искандером» по штабу обороны в Харькове.