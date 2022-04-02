Вашингтон, 2 апреля 2022, 19:59 — REGNUM Президент США Джозеф Байден в ходе церемонии ввода в строй атомной подводной лодки некоторое время стоял с закрытыми глазами и никак не реагировал на происходящее. Инцидент был показан по американскому телевидению.
Байден присутствовал на церемонии спуска на воду субмарины USS Delaware (SSN 791) — ударной быстроходной атомной подлодки класса «Виргиния».
В ходе церемонии президент Байден примерно полминуты стоял с закрытыми глазами, пока в окружающей тишине портаУилмингтонараздавались торжественные залпы.
При этом рука Байдена была зафиксирована у лба в воинском приветствии.
Через некоторое время Байден проморгался и слегка поправил приложенную ко лбу руку.
Стоит отметить, что все остальные участники торжественной церемонии стояли с открытыми глазами.