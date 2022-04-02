Мюнхен, Германия, , 19:56 — REGNUM 33-летний таранный форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски объявил о желании выступать за каталонскую «Барселону». Об этом 2 апреля сообщило испанское издание Diario Sport.

Роберт Левандовски Uwe Bassenhoff

По информации источника, 33-летний нападающий уже принял окончательное решение и уверен, что его карьера в мюнхенском клубе подходит к концу.

Текущее соглашение Роберта Левандовского с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает центрфорвард сборной Польши в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 28-ми турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился 31-м забитым мячом и 1-й результативной передачей. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету поляка 15 (12+3) очков по системе гол+пас в восьми встречах.