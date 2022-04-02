Мариуполь, ДНР, , 19:51 — REGNUM Больница № 2 в микрорайоне 17 Мариуполя приняла гуманитарный груз от МЧС. Об этом 2 апреля сообщил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Анатолий Бибилов Kremlin.ru

«Здесь много раненых, врачи героически трудятся несмотря ни на что. От жителей Южной Осетии я передал больнице инсулин, его сейчас вообще нет в городе, мы частично закрыли потребность. Поговорил с врачами, узнал, что конкретно нужно довезти, составили список — в ближайшее время направим сюда дополнительный груз медикаментов», — написал Бибилов в своём телеграм-канале.

Глава Южной Осетии также посетил пункт временного размещения в Володарском, из которого эвакуированные из зоны боевых действий жители отправляются в российские города.

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«ВСУ и нацбаты удерживали людей в подвалах, прикрывались ими в жилых домах и делают это до сих пор. Помощь нужна, и мы будем помогать дальше», — заявил Бибилов.