Неаполь, Италия, 2 апреля 2022, 19:49 — REGNUM Как сообщает итальянское издание Calciomercato, неаполитанский футбольный клуб «Наполи» готов заплатить за 21-летнего флангового нападающего сборной Грузии Хавичу Кварацхелию 10 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
Анна Нэсси

31 марта спортивный директор батумского «Динамо», за которое выступает Кварацхелия, Ладо Двалишвили заявил, что футболист подписал с клубом двухлетний контракт.

В текущем сезоне, выступая за казанский «Рубин», Хвича Кварацхелия принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота тульского «Арсенала» и «Ростова» и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия расторг контракт с казанским «Рубином» и пополнил состав «Динамо» Батуми на правах свободного агента.