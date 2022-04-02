Неаполь, Италия, 2 апреля, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Как сообщает итальянское издание Calciomercato, неаполитанский футбольный клуб «Наполи» готов заплатить за 21-летнего флангового нападающего сборной Грузии Хавичу Кварацхелию 10 миллионов евро.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

31 марта спортивный директор батумского «Динамо», за которое выступает Кварацхелия, Ладо Двалишвили заявил, что футболист подписал с клубом двухлетний контракт.

В текущем сезоне, выступая за казанский «Рубин», Хвича Кварацхелия принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота тульского «Арсенала» и «Ростова» и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия расторг контракт с казанским «Рубином» и пополнил состав «Динамо» Батуми на правах свободного агента.