Москва, , 19:45 — REGNUM Матч 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Локомотив» — «Спартак» отложен на полчаса из-за уборки снега. Как сообщает пресс-служба «красно-белых» решение о проведении матча будет принято в 20:00 по московскому времени.

ФК «Локомотив» Logo-football.ru

Тем не менее, за час до стартового свистка, который должен был прозвучать в 19:30 по московскому времени, команды назвали стартовые составы.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампаси, Тикнизян, Марадишвили, Бека Бека, Бабкин, Керк, Изидор, Кухта.

«Спартак»: Максименко, Кофрие, Джикия, Литвинов, Мозес, Перейра, Хлусевич, Зобнин, Бакаев, Промес, Николсон.

На данный момент «Локомотив», одержав девять побед и набрав 34 очка, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 27-ю очками идет четырьмя строчками ниже.