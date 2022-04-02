Екатеринбург, 2 апреля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. В Свердловской области в результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Установлено, что около 18:00 по местному времени на девятом километре дороги от посёлка Белоярского в сторону Некрасова автомашина «Хендай» выехала на встречную полосу и врезалась о встречный «КамАЗ». Погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП. Движение не затруднено. Устанавливаются все обстоятельства аварии.